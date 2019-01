Wie der Kapitalismus funktioniert, haben die beiden nie so richtig begriffen, sie wollten es auch nicht, und jetzt wäre es dafür vermutlich zu spät. Annie Lerche ist 63, ihr Mann Lars Engstrøm 66 Jahre alt. Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten Unternehmer, doch dass auf Wachstum immer noch mehr Wachstum folgen soll, kann das Ehepaar bis heute nicht nachvollziehen. Vermutlich zu seinem Glück.

Lerche und Engstrøm wirken entspannter, als es Geschäftsleute gemeinhin sind. Zwei in die Jahre gekommene dänische Hippies, sie trägt gern Herrenhemden, er die Haare verstrubbelt. Eine ergraute Version des jungen Paares, das in den Achtzigerjahren in der Freistadt Christiania lebte, der selbst verwalteten Wohnsiedlung inmitten der Hauptstadt Kopenhagen, wo alles begann.

Zu Lerches 29. Geburtstag baute Engstrøm, gelernter Schmied, ein Fahrrad für sie. Andere Verkehrsmittel waren in Christiania nicht zugelassen, das einzig geduldete Auto war das Polizeiauto; das kam dafür regelmäßig.

Das Besondere an