Bernhard Paul sitzt in einem alten, zu einem Café umgebauten Zirkuswagen und freut sich. "Ausverkauft", sagt er und zeigt auf das Schild draußen vor dem Kassenwagen. "Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft."



Der Andrang ist groß, viele Menschen wollen die Vorstellung des Circus Roncalli sehen, vor ein paar Wochen in Wien auf dem Rathausplatz, kürzlich in Graz, derzeit in Linz, ab dem 21. Dezember in Osnabrück, eigentlich überall. Dabei kosten die Karten zwischen 30 und 80 Euro, kein billiges Vergnügen also. Es gibt Familien, die erzählen, sie hätten bewusst dafür gespart und auf etwas anderes verzichtet.

Der Österreicher Paul, 71 Jahre alt, zehn Jahre jünger aussehend, goldene Mähne, Schnauzbart, getönte Brille, Lederjacke, Typ Altrocker, ist Inhaber des Circus Roncalli. Gemeinsam mit André Heller hat er ihn 1975 gegründet, ein Jahr später trennten die beiden sich. Seither ist Paul alleiniger Chef.

Es war, erzählt er, ein Kindheitstraum. Als Junge war er im niederösterreichischen