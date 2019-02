Ehe der Staat Stärke zeigte, musste ihm vielleicht seine Schwäche vorgeführt werden. Und deswegen ist die Wirkung des öffentlichen Hilferufes aus der Essener Nord-City erheblich. Im Dezember 2017 beschwert sich eine Interessengemeinschaft von Essener Geschäftsleuten über die Umtriebe der Clans, eine Lokalzeitung berichtet.



In der Erklärung der Kaufleute aus einer Gegend, in der viele arabischstämmige Familien ansässig sind, geht es um "permanente Rechts- und Regelverstöße bis hin zu organisiertem kriminellen Verhalten", mit denen Clan-Mitglieder aufgefallen seien. Es gebe "erheblich differente Wert- und Rechtsvorstellungen". Und es heißt: "Wir haben Rechtsverletzungen bis hin zu Schwerstkriminalität erleben müssen, und die Ausschreitungen in den letzten Wochen zeigen nun ein Ausmaß, das vollkommen inakzeptabel ist."

Zuvor ist es in Essen wiederholt zu Krawallen gekommen, an denen immer wieder arabischstämmige Männer beteiligt gewesen sein sollen.Der öffentliche Appell der Kaufleute gipfelt