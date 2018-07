Claudia Roth weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Sie polarisiert, seit sie in der Öffentlichkeit steht, deswegen gab es immer Leute, die sie nicht leiden konnten.

Was sie aber genau weiß, ist, dass es in den vergangenen Jahren schlimmer wurde. Und dass kein Ende in Sicht ist. Denn jetzt ist es Strategie: der Hass, die Hetze, die Morddrohungen. "Die wollen mich fertigmachen", sagt sie.

Roth, 63 Jahre alt, ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Stellvertreterin des zweithöchsten Repräsentanten Deutschlands. Sie soll das Parlament nach außen vertreten, nach innen organisieren. Dafür hat sie Leitungs- und Ordnungsgewalt, wie es in der Geschäftsordnung heißt. Sie soll die Würde des Parlaments wahren – und die Rechte seiner Mitglieder. Aller Mitglieder.

Sie ist darin geübt. In der vergangenen Legislaturperiode hatte Roth das Amt schon einmal inne. Es gab keine größeren Probleme, im Gegenteil: Die Abgeordneten mochten sie, lobten, dass sie die Sitzungen akkurat und gut gelaunt leitete.