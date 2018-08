An einem Morgen im Mai sitzt Dirk Gratzel auf einem grob gezimmerten Hochsitz am Rand einer Lichtung, sein Gewehr auf den Knien. Der Tag dämmert über der Eifel heran, die ersten Vögel werden bald zwitschern, und Gratzel trägt ein Nachtsichtgerät, das ihn aussehen lässt wie einen Cyborg, einen Besucher aus der Zukunft.

Er dreht den Kopf langsam von links nach rechts, sieht weiß leuchtende Schatten über die Lichtung jagen, es sind Hasen; am Waldrand steht ein Rehbock, und wenig später, halb verdeckt von Bäumen, schiebt sich grunzend eine Rotte Wildschweine durchs Unterholz. Zu weit weg, um sie zu schießen.

Es ist unglaublich still hier draußen und unglaublich dunkel. Keine Straßenlaterne ist zu sehen, kein Auto zu hören, nur ein Hund, der in der Ferne bellt. Wäre da nicht Gratzels Nachtsichtgerät, es gäbe keinen Hinweis darauf, dass er sich im 21. Jahrhundert befindet. "Hier im Wald nahm meine Idee Form an", sagt Gratzel, das Nachtsichtgerät nun hoch auf der Stirn und den langen schmalen Körper