An dem Tag, an dem es um nicht weniger als um seine Freiheit ging, trug Dane Best, ein neun Jahre alter Junge mit in Form gezupftem Irokesenschnitt, seine beste Fliege. Sie war schwarz und saß eng am Kragen seines Hemdes, das er ordentlich in seine Hose gesteckt hatte. Von seinem Dad, einem Versicherungsmakler, hatte Dane gelernt: Nur wer nach Erfolg aussieht, hat Erfolg im Leben.

So trat Dane Best an einem Montag im Dezember um kurz nach 18 Uhr vor die fünf Mitglieder des Gemeinderates in Severance, einer Kleinstadt 90 Kilometer nördlich von Denver im US-Bundesstaat Colorado. Er stellte sich hinter ein Eichenholzpult ans Mikrofon. Er hatte seine Powerpoint-Präsentation vorbereitet, drei Wochen lang hatte er nach der Schule daran gesessen. Die erste von acht Folien erschien auf der kahlen Wand des Sitzungssaals. Da stand sein Name, "Dane Best", sein Alter, "Age 9", und die Worte in geschwungenen, schwarzen Lettern: "Chapter 10, Article 5, Section 80".

"Ich bin hier", sagte er mit fester Stimme,