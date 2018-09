Ganz egal, was die Designer auf die Laufstege schicken, Karo- oder Tarnmuster, Stilvolles oder irgendetwas im Stil der Kardashians: Es ist, zum Glück, alles erlaubt.

Mode hat als Provokation, als Diskussionsstoff ausgedient. So schien es jedenfalls, und es schien auch niemanden zu stören. Bekleidung ist ein Weltmarkt, der zu viel kritisches Gerede auch gar nicht mehr zu schätzen weiß.

Nun aber rückt ein Museum in San Francisco (und anschließend eines in Frankfurt) die Mode – fließende lange Stoffe, kunstvoll drapierte Kopfbedeckungen – in einen besonderen Zusammenhang, und plötzlich wird es spannend. Wahrscheinlich ergibt sich aus dieser Spannung sogar eine weltweite Debatte.