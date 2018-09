Kathryn Mayorga traf Cristiano Ronaldo in einem Club in Las Vegas. In der Nacht, sagt sie, habe er sie vergewaltigt. Der Fußball-Superstar kaufte ihr Schweigen. Hier erzählt sie ihre Geschichte. Von Rafael Buschmann, Andreas Meyhoff, Nicola Naber, Gerhard Pfeil, Antje Windmann, Christoph Winterbach, Michael Wulzinger