Von Rafael Buschmann, Andreas Meyhoff, Nicola Naber, Gerhard Pfeil, Antje Windmann, Christoph Winterbach, Michael Wulzinger

Ereignet sich etwas auf der Welt, das die Menschen bewegt, spiegelt sich das in den Schlagzeilen und den Nachrichtensendungen wider. Zeitungen und TV-Sender berichten so lange darüber, bis sich wieder andere Themen aufdrängen. Die Folge ist, dass Skandale schnell in Vergessenheit geraten, obwohl ihre Aufarbeitung in Wahrheit erst begonnen hat.

So ist es auch im Fall Ronaldo.

Seit einigen Wochen ist es ruhig geworden, was die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußballer betrifft. Aber es ist nur eine scheinbare Stille: In Las Vegas laufen die Ermittlungen gegen ihn weiter.

Die Amerikanerin Kathryn Mayorga, 35, beschuldigt Cristiano Ronaldo, 33, sie 2009 dort in einem Hotel vergewaltigt zu haben. Dieser bestreitet das. Unbestritten ist, dass er ihr im Zuge einer außergerichtlichen Einigung viel Geld zahlte, damit sie ihre Anschuldigung nicht öffentlich macht – und vor