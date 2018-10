Sie nennen ihn: "the kid". Und Cristiano Ronaldo, das Kind, hat ein Problem, nach einem Urlaub in Las Vegas, in einer Suite des Luxushotels Palms Place.

Es ist der Sommer 2009. Ronaldos Anwalt Carlos Osório de Castro tauscht sich per Mail mit einem Kollegen aus: Er habe eine "Unterredung" mit dem "kid" gehabt. Wegen der Partynacht in Las Vegas.

Der Fall ist ernst. Eine Amerikanerin, Kathryn Mayorga, behauptet, Ronaldo habe sie am 13. Juni in seiner Suite vergewaltigt. Osório de Castro hat nach dem Gespräch mit seinem Klienten, dem Weltfußballer, dem seinerzeit teuersten Kicker des Planeten, wohl eine Ahnung, was in dem Hotelzimmer passiert sein könnte.