Die Gruft von Franz Josef Strauß liegt am Ende des Friedhofs, im Schatten der Klosterkirche von Rott am Inn. Man muss ein paar Stufen hinabsteigen zu jenem Ort, über den der CSU-Politiker Peter Gauweiler sagt: "Dort ist unser Herz begraben."

Spinnweben durchziehen den dunklen Raum vor der Nische, in der die Leichname von Franz Josef und seiner Ehefrau Marianne eingemauert sind. In der Ecke steht ein Entfeuchtungsgerät, das aus den Tagen von Strauß' Tod am 3. Oktober 1988 stammen könnte. Durchfegen müsste man auch mal wieder.

Ein paar Tage zuvor wäre "Dr. h. c. Franz Josef Strauß", so die Inschrift im Beton, 103 Jahre alt geworden. Zwei Kränze mit Schlaufen liegen Anfang September auf dem Boden, einer von der "Landeshauptstadt München", einer mit der Aufschrift "In Liebe, Deine Kinder". Von der CSU oder der Staatskanzlei ist zum Geburtstag kein Kranz gekommen.