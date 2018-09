Am Montagabend schickt ein Bekannter ein Foto per WhatsApp. Er ist mit dem Kreuzfahrtschiff "AidaLuna" unterwegs nach Kanada zu seiner Tochter, Reisebeginn war Ende August in Hamburg.

Das Bild zeigt ihn mit dem Sänger Daniel Küblböck, auch er einer der 2000 "Aida"-Passagiere. Es wurde aufgenommen in einer Bar auf dem Schiff, Küblböck lacht in die Kamera. Eines dieser typischen "Schau mal, ich hab einen Promi getroffen"-Fotos.

Küblböck, 33, trägt die Haare hochgesteckt, Ohrringe, Lippenstift und ein Kleid mit Leopardenfellmuster, die Nägel rot lackiert. Der Bekannte schreibt: "Habe mich auch angeregt mit ihm 'ihr' (er nannte sich Jana Kaiser) unterhalten."