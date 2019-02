SPIEGEL: Frau Zaree, Iran feiert gerade den 40. Jahrestag der Revolution gegen das Schah-Regime. Ihre Eltern protestierten damals auch gegen den Schah, aber ebenso gegen die neuen religiösen Herrscher. Dafür wurden sie von Khomeinis Regime ins berüchtigte Evin-Gefängnis gesperrt. Sie selbst wurden 1983 in diesem Gefängnis geboren. Wann haben Sie davon erfahren?

Zaree: Ich weiß es nicht genau, ich muss zwischen zehn und 13 Jahre alt gewesen sein. Ich glaube aber, dass ich es im Unterbewussten schon immer wusste, so seltsam das klingen mag. Unterbewusst weiß man, wo die Bereiche sind, über die nicht gesprochen wird.

SPIEGEL: Mit Anfang 30 haben Sie beschlossen, das Geheimnis Ihrer Geburt zu erforschen und einen Dokumentarfilm darüber zu drehen, "Born in Evin", der gerade sehr erfolgreich auf der Berlinale lief. In dem Film holen Sie auch Ihre Tante in Paris vor die Kamera, die Ihnen damals erzählte, dass Sie in einem Gefängnis auf die Welt kamen. Was war das für eine Situation?

Zaree: Meiner