Das Schicksal einer Stress-Esserin

Schließlich nahm sich Susanne Kaupe doch die Zeit zusammenzubrechen. Sie sagte noch kurz Entschuldigung, dann sackte sie im Türrahmen zu Boden.

In ihrem Leben hat sich Kaupe selten Zeit genommen. Und wenn sie keine Zeit hat, wenn sie in Stress gerät, isst sie, sie isst und isst und isst; Chips, Cola, Schokolade. Sie merkt nicht, wenn sie satt ist. Sie hat sich den Hunger abtrainiert. Kaupes Stress kann man wiegen: 174 Kilogramm, verteilt auf einen 1,74 Meter großen Körper. Es waren auch schon mal mehr.

An einem Junitag, ungefähr ein Jahr nach dem Zusammenbruch, steht Susanne Kaupe, 41, in einem alten Mehrfamilienhaus in Leipzig und füllt Wasser in einen Wasserkocher. Sie braucht erst einmal ein Käffchen. Es ist Montag, und Montag ist Adipositas-Tag. Sie kommt gerade aus der Ernährungsambulanz des Leipziger Uniklinikums, wo sie zusammen mit anderen Stressessern lernt, in ein normales Leben zurückzufinden. Ihre Haare, dunkelblond, hat sie zu einem kleinen Dutt gebunden, sie trägt eine schwarze