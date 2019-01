Von Melanie Amann, Maik Baumgärtner, Felix Bohr, Jörg Diehl, Matthias Gebauer, Roman Höfner, Martin Knobbe, Roman Lehberger, Veit Medick, Ann-Katrin Müller, Marcel Pauly, Sven Röbel, Marcel Rosenbach, Jörg Schmitt, Philipp Seibt, Wolf Wiedmann-Schmidt

Der Albtraum beginnt, als ihr Handy klingelt. Es ist ein ungünstiger Moment, Eva von Angern, Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt für die Linke, ist kurz davor, auf einem Podium über Gewalt gegen Frauen zu sprechen. Sie nimmt den Anruf eben schnell noch entgegen, so erzählt sie später. Ein Parteikollege aus dem Bundestag will wissen, ob es ihr gut gehe. Sie verschicke so komische E-Mails, in denen sie über die eigene Partei herziehe: Die Linke sei "der letzte Scheiß", in dieser Art.



Angern ahnt an diesem 21. November 2018, dass ihr Account gehackt worden ist. Die Rechtsanwältin denkt an ihr privates E-Mail-Konto, aber nicht an mehr. Sie muss jetzt nach vorn, sie ist Vorsitzende des Landesfrauenrats, der den Fachtag organisiert hat, der