Am Dienstag enthüllte die "New York Times" in einer achtseitigen Geschichte eine Fülle an bisher geheimen Details zu Trumps Vermögen. Johnston, 69, hatte dafür in früheren Jahren wichtige Vorarbeit geleistet – zuletzt mit seinem Buch "Trump im Amt", das zu Beginn des Jahres erschienen ist.

SPIEGEL: Herr Johnston, laut "New York Times" war Donald Trump jahrzehntelang in dubiose Geldgeschäfte, Steuertricks und Betrug verwickelt. Einen großen Teil seines Vermögens soll er von seinem Vater Fred Trump geerbt haben, nach heutigem Wert mindestens 413 Millionen Dollar – obwohl er immer behauptet hat, seinen Reichtum allein erwirtschaftet zu haben. Überrascht Sie das?