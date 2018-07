Der Deutsche, er ist in diesen Tagen mal wieder enttäuscht von seinem undankbaren Türkenjungen, weil der nicht funktioniert, wie er funktionieren soll. Erst posiert er mit einem Despoten, dann trifft er das Tor nicht und zeigt bis heute keine Reue. Nichts hat er gelernt, in all den Jahren, von den Gastgebern seiner Heimat.

Er, das ist Mesut Özil, unser Junge aus Gelsenkirchen, 23 Tore für "die Mannschaft", einst Mitglied des deutschen Fußballmärchens, Träger des Integrationsbambis, ein Muslim, der mit nacktem Oberkörper der deutschen Kanzlerin die Hand schüttelte. Der Vorzeigemigrant, unser Özil, fast Deutscher.

Er, das ist auch der ewige Türke, der die Nationalhymne nicht mitsingt, weil er die Zeit braucht, um Koranverse in den Himmel zu schicken, der Wahlkampfhelfer des türkischen Präsidenten, verantwortlich für das WM-Aus der Deutschen. Der Mesut, unser Problemmigrant, mit seiner Kopftuchmutter, nie wirklich angekommen.

Es sind die altbewährten, deutschen Schubladen für die Migrantenkinder