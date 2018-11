Die Schweizer Juristin und frühere Bundesanwältin Del Ponte, 71, war von 2012 bis 2017 Mitglied einer Kommission der Vereinten Nationen, die Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg untersuchte. Sie brachte viel Erfahrung mit, denn von 1999 bis 2007 war sie als Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und zeitweilig auch für Ruanda zuständig gewesen. Unter Protest verließ sie im vergangenen Jahr die Syrien-Kommission, da sie zu der Überzeugung gekommen war, dass die Uno gar keine Lösung wollte. Ihre Tätigkeit im Dienst der Menschenrechte verarbeitete sie in zwei autobiografischen Büchern: 2009 erschien "Im Namen der Anklage" und in diesem Jahr "Im Namen der Opfer" (Giger; 190 Seiten; 22,90 Euro), in dem sie mit dem "Versagen der Uno und der internationalen Politik in Syrien" (so der Untertitel) abrechnet. Zum Gespräch empfing die passionierte Golfspielerin im Golfklub von Ascona, wo sie im Ruhestand lebt.

SPIEGEL: Frau Del Ponte, das syrische Regime des Präsidenten Baschar al-Assad wird aller Voraussicht nach demnächst das letzte Rebellengebiet unter seine Kontrolle bringen. Dann hat der Diktator gesiegt – und mit ihm auch das Unrecht? Werden die Gräuel jemals gesühnt werden?

Del Ponte: Die Liste der Verbrechen in Syrien ist entsetzlich lang. Was man als Gräuel bezeichnen kann, setzt sich ja aus einer ganzen Reihe von Kriegsverbrechen und Taten zusammen. Für die juristische Aufarbeitung müssen sie einzeln erfasst, ermittelt und nachgewiesen werden, eine schwindelerregende Aufgabe.

SPIEGEL: Sieben Jahre dauert der Bürgerkrieg nun bereits. Ist das angehäufte Leid überhaupt noch zu überblicken?

Del Ponte: Sieben Jahre, und man kann sagen, jeden Tag, ohne Unterlass, wurden Verbrechen begangen, wohlgemerkt von allen Seiten.

SPIEGEL: Lässt sich da noch zwischen Gut und Böse unterscheiden?

Del Ponte: Am Anfang mag das noch möglich gewesen sein, die öffentliche Meinung der Welt neigte aus gutem Grund den Aufständischen zu. Aber sehr schnell wurden alle böse. Längst gibt es keine klar erkennbaren guten oder bösen Seiten mehr. Auch die Rebellen wollen die Bevölkerung gar nicht aus der Gewalt entkommen lassen. Doch politische Interessen dürfen nicht die Schwerpunkte der Untersuchungen diktieren. Nach meiner Überzeugung sind es nicht so sehr soziale und politische Umstände oder kulturelle und religiöse Unterschiede, die Kriegsverbrechen hervorbringen. Es sind immer Menschen, die Kriegsverbrechen begehen.

SPIEGEL: Muss die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen einer Strafverfolgerin nicht jeden Mut rauben?