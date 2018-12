Drei Stunden weilte Helmut Schmidt am 1. April 1981 in der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) in Pullach. Der Geheimdienst feierte seinen 25. Geburtstag, und der selbstbewusste Kanzler hielt die Festrede. Er lobte sich selbst ("heute haben wir ein größeres politisches Gewicht") und schmeichelte dem Jubilar. Der BND sei ein "stiller Partner der Bundesregierung" und diene dem Frieden. Bei den Zuhörern kam das gut an.

Der eigentliche Zweck des Besuchs blieb geheim. Wenige Tage zuvor hatte das Kanzleramt dem BND mitgeteilt, Schmidt wolle sich "ausführlich und ausschließlich über das sowjetische Waffensystem SS-20 informieren lassen". In Pullach brach Hektik aus.

BND-Präsident Klaus Kinkel schickte sofort zwei Experten in die USA, sie sollten sich "auf den neuesten Stand bringen". Wie der BND intern einräumte, wusste er über die SS-20-Atomraketen aus eigener Anschauung nämlich nichts. O-Ton BND: "Mit nationalen, deutschen Aufklärungsmitteln gewonnene Erkenntnisse über technische Daten