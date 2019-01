Das Sachbuch, über das alle reden, entstand in einem unscheinbaren Wohnhaus in einem kleinen Dorf bei Würzburg. In diesen ruhigen Straßen lebt noch der Geist der alten Bundesrepublik mit seltsamen Kunstwerken in den Vorgärten und Jägerzäunen, die die Vorgärten umgeben. Wenn die Kinder in der Schule sind, wird in den Küchen in den stillen Straßen gekocht, das war schon immer so. Was aber gekocht wird, in welcher Absicht und von wem – das verändert sich gerade.

Bas Kast, 45, rührt einen Teig. Er füllt eine Silikonform mit dem Vollkornteig aus der Schüssel und fummelt am Herd herum. Es sieht aus, als wisse er, was er tue, und auch wieder nicht. Kast hat die Figur und die Konzentration eines Sportlers, aber er zögert auch, liest nach, die Handgriffe eines Kochs sind ihm neu. Er trägt die praktische dunkle Kluft dessen, der zu Hause arbeitet und am Nachmittag die Kinder vom Kindergarten abholt. Der ist in Sichtweite, im Sommer kann er seine beiden Söhne draußen spielen hören. Kast erklärt leise