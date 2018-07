Özil hat unserem Land einen Gefallen getan. Durch seinen Rücktritt aus der Nationalelf hat er eine wichtige Debatte über Rassismus angestoßen, und viele wichtige weiße Meinungsmacher und Meinungsmacherinnen konnten abschließend klären, dass wir in unserer schönen Bundesrepublik kein Problem mit Rassismus haben.

Das war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende des Tages sind wir darauf angewiesen, dass all diese Kolumnisten, Chefredakteure und auch Boulevardschönheiten ohne jede Spur von Migrationshintergrund klären, wie es so steht um die Menschen mit Migrationshintergrund. Denn, jetzt mal ehrlich: Sollten die etwa für sich selbst sprechen? Können die überhaupt deutsch?

Apropos: Wieso hat Özil überhaupt über die sozialen Medien und AUF ENGLISCH (nicht Deutsch!) seinen Rücktritt erklärt? Wäre ein wahrlich integrierter Migrant nicht sehr viel eher, begleitet von einem 50-köpfigen kakophonisch-schlecht spielenden Dorf-Musikverein, stark angetrunken zum nächstgelegenen Campingplatz gewandert