Der Trailer zeigt einen jungen Mann mit zerschlagenem Gesicht, schiefen Zähnen und verschmierter Brille, der am Bartresen auf Frauen lauert und sich eine Abfuhr holt, als er einer von ihnen einen Drink ausgeben will. Man sieht den Mann betrunken zwischen kahlen Bürogebäuden wanken, man sieht ihn in einer heruntergekommenen Wohnung Schnapsflaschen auf den Tisch wuchten. Und man sieht, wie er einer Sauf- und Bettkumpanin einen Vertrag diktiert, in dem sie versichern muss: "Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich, was gut für mich ist."

Der Regisseur Fatih Akin hat den von vielen Literaturkritikern hochgelobten Roman "Der goldene Handschuh" verfilmt. Das Buch des Schriftstellers Heinz Strunk erschien 2016 und wurde als literarische Überraschung gepriesen, als Wunderwerk des Schreckens. Am Tresen einer bis heute existierenden Kneipe im Hamburger Stadtteil St. Pauli versammelt der Romancier Strunk eine Gemeinschaft