Manchmal prägt der Ponyhof fürs Leben. Der sportlich ungeübte Hans-Peter, von dem der Film "Der Junge muss an die frische Luft" erzählt, wird in einer Szene von mehreren Erwachsenen mühselig auf ein Pferd gehievt. Die Kinder ringsumher fangen schon zu lachen an – in diesem Augenblick hat der kleine Hans-Peter eine entscheidende Erkenntnis. "Man muss sich entscheiden", verkündet er dem Zuschauer mit lustig krähender Stimme, "ob man unfreiwillig komisch sein will oder ob man seine peinliche Erscheinung gezielt einsetzt."

Die auf einem Pferderücken stattfindende Verwandlung des siebenjährigen Pummelknaben Hans-Peter in den Komiker Hape Kerkeling ist ein Moment voller Schönheit und voller Schrecken. Er erzählt im Grunde schon den halben Film. Regisseurin Caroline Link hat Kerkelings autobiografisches Kindheitsbuch verfilmt, das vom Aufwachsen in den Sechziger- und Siebzigerjahren irgendwo am Rand des Ruhrgebiets berichtet. Link zeigt einen kindlichen Helden, der von Julius Weckauf (er heißt