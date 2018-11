Der Motor für ein glückliches Leben - Stress

Die Bundesrepublik meiner Kindheit und Jugend wusste wenig vom Buddhismus, aber sie hatte ihr Mantra: Nur keinen Stress. Schon in meiner Grundschulzeit war Stressvermeidung das allerhöchste Gut. Damit verbunden war die Warnung vor einem auch heute noch gängigen Kompositum: dem Leistungsdruck. An unserer gemütlichen Schule war man davon so weit entfernt wie von der Gefahr, beim Helikopterski zu verunglücken, aber es ging nicht um Gefahrenabwehr, sondern um die Bekräftigung einer Weltanschauung.

Das Streben nach guten Noten, der Wille, etwas zu lernen oder sich beim Sport zu beweisen, war weniger wichtig als der Respekt vor der destruktiven Kraft des Leistungsdrucks. Dabei waren Lehrer und Mitschüler im Saarland schon vollends zufrieden, wenn man ab und zu zum Unterricht erschien, Noten spielten keine große Rolle, denn von Karrieren jedweder Art wurde ohnehin abgeraten – zu viel Stress. Die Erwachsenen regten sich kollektiv ab, das war mitunter das Einzige, was sie überhaupt verband.

Die Lehrer