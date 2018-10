Der rätselhafte Tod der Karen Knappe

Es ist eigentlich eine gute Nacht für Karen Knappe. Sie stopft ihr Portemonnaie mit 250 D-Mark in ihren schwarzen Rucksack, zwischen all die Habseligkeiten, die sie ständig mit sich herumträgt: ihren Ausweis, ein bisschen Schminke und das kleine Notizbuch, in das sie die Vorlieben ihrer Freier kritzelt.