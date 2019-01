Der gelernte Jurist Ronald Pofalla gilt als gewiefter Taktiker und glänzender Verhandler. Das hat er nicht nur in den vier Jahren unter Beweis gestellt, in denen er als Chef des Bundeskanzleramts unter Angela Merkel manch schwierige Sitzung zu einem guten Ende führte. Auch sein neuer Arbeitgeber, die Deutsche Bahn AG, lobte seine Fähigkeit, selbst in ausweglos erscheinenden Situationen Kompromisse zu finden und positive Aspekte für seinen Arbeitgeber herauszuholen.

Ein besonderer Coup könnte dem Meister des Deals in der sogenannten Kohlekommission gelingen – einem Gremium, in dem Streit, Konflikte und Scheitern programmiert schienen und in dem die Deutsche Bahn eigentlich keine Rolle spielte – schon gar nicht als Profiteur.

Seit Juni vergangenen Jahres führt Pofalla das Gremium als einer von vier Vorsitzenden an, neben seinem Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn. Vorgeschlagen und eingesetzt wurde die Kommission von der Bundesregierung. Die 28-köpfige Gruppe soll einen belastbaren Ausstiegsplan