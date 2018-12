Als der Nebel sich am Mittag lichtet, wirft das Team aus Österreich die Säge an. Ein 45-PS-Motor bringt zehn gezahnte Metallscheiben an einem Gestänge in Schwung. Dann steigt Pilot Wolfgang Jäger auf einer Wiese nahe dem Kasseler Hauptbahnhof in seinen Helikopter und zieht das kreischende Gerät mithilfe einer langen Metallstange in den Herbsthimmel.

Jäger, 45, ist ein gefragter Experte im Cockpit. Keine Sekunde lang darf er die rotierenden Sägeblätter, die bis zu 36 Meter tief senkrecht unter seinem Hubschrauber hängen, aus den Augen verlieren. Sein Co-Pilot kontrolliert Instrumente und Luftraum, während Jäger auf das Ziel seines heutigen Einsatzes zusteuert: eine steile Böschung mit hochgewachsenen Bäumen, deren Äste einer Oberleitung bedrohlich nahe kommen.

Dann splittert Holz, Äste fliegen durch die Luft, mächtige Zweige krachen am Bahndamm zu Boden. Die fliegende Säge fräst sich Baum für Baum die Gleise entlang und rasiert in wenigen Minuten mehr als 150 Meter Waldrand. Jäger und sein