Seit gut einem halben Jahr ist Christian Sewing Vorstandschef der Deutschen Bank, und noch immer gehe er an den meisten Tagen mit Stolz und Freude zur Arbeit, sagt der 48-jährige Westfale. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht, schließlich verrichtet der Mann den wohl härtesten Managerjob des Landes. Die Aktie hat seit seinem Amtsantritt 27 Prozent verloren und notiert auf Rekordtief.

Immerhin: Für 2018 hofft Sewing den ersten, wenn auch bescheidenen Gewinn seit vier Jahren ausweisen zu können. Doch selbst das ändert nichts daran, dass er an manchen Tagen wohl lieber im Bett bleiben würde, als sich in die Konzernzentrale zu quälen. Denn die Deutsche Bank ist wieder einmal in einen Milliardenskandal verwickelt. Die Konsequenzen sind noch unklar, potenziell aber bedrohlich, für den Konzern wie für Sewing.

Es geht um die Zusammenarbeit mit der Danske Bank. Deren Niederlassung in Estlands Hauptstadt Tallinn hat jahrelang Geld gewaschen, vermutlich im Auftrag russischer Krimineller. Vieles