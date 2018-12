Vor einigen Wochen, irgendwann im Spätsommer, hatte Christian Sewing endlich einmal Grund zum Jubeln. Für einen Tag war der Deutsche-Bank-Chef um die halbe Welt geflogen, nach Tokio, um beim Technologiekonzern Softbank vorzusprechen. Die Mobilfunktochter des japanischen Unternehmens plant den Gang an die Börse und braucht Investmentbanken, um ihre Aktien zu verkaufen. Mit einem Volumen von umgerechnet 21 Milliarden Euro dürfte es einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden; entsprechend viel zu verdienen gibt es für alle, die dabei mithelfen.

Die Präsenz des Vorstandschefs, so heißt es in Frankfurt, habe die Softbank-Manager davon überzeugt, der Deutschen Bank, neben anderen Instituten, den lukrativen Prestigeauftrag zu geben. Zudem habe der Fernosttrip Sewing geholfen, sein Ansehen bei den eigenen Investmentbankern in London und New York zu verbessern. Die erwirtschaften noch immer den Großteil des Konzernumsatzes, erkannten den neuen Chef jedoch kaum, als er im April antrat. Seine