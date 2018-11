Ich bin Kunde bei der Berliner Sparkasse. Vor 20 Jahren bekam ich einen Berater zugeteilt. Ich glaube, es hatte mit der Internetblase zu tun. Alle meine Bekannten kauften Technologieaktien. Es war ein Fieber. Ich beschloss, dem zu widerstehen. Ich hatte keine Lust, als Couponschneider zu enden, wie Marx die Aktionäre verächtlich nannte.

Aber dann kaufte ein Freund, der Marxismus-Leninismus studiert hatte, Aktien einer Firma, die sich Pixelpark nannte. Er konnte mir nicht sagen, was Pixelpark eigentlich herstellte, aber sein Einsatz von 10.000 Mark verzehnfachte sich in wenigen Wochen. Da ging ich zur Sparkasse und lernte Herrn Schulz kennen, wie ich ihn hier nenne. Ein Mann in meinem Alter, der einen Schnurrbart trug.

Ich kaufte ein paar Techaktien, die ein Wirtschaftsmagazin empfohlen hatte, das ich damals in einem Bahnhofskiosk durchblätterte. Nachdem ich gemerkt hatte, dass ich meine Familie und meinen Beruf vernachlässigte, weil ich alle zwei Minuten die Entwicklung meines Portfolios