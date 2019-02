Fast jeder, der im Westdeutschland der Achtzigerjahre aufwuchs, dürfte ein ähnliches Erlebnis gehabt haben. 1983, als Biess 17 Jahre alt war, schaute er sich im Kino seiner süddeutschen Heimatstadt den Film "The Day After" an, der vom Leben nach dem Atomkrieg handelt – und war sich sicher, die Welt werde demnächst untergehen. Das Ende blieb dann bekanntermaßen aus, aber "Republik der Angst", die große Gefühlsgeschichte der Bundesrepublik, die Biess nun vorlegt, spürt auch diesem Moment noch einmal nach. Was war los im Deutschland jener Jahre? Woher kam die deutsche Angst? Biess promovierte in den USA und ist heute Professor für europäische Geschichte an der University of California in San Diego. "Republik der Angst" ist für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.