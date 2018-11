Deutschland, Land der Wartemarken

Wir befinden uns im Jahr 2018 nach Christus – ganz Deutschland wird von der Digitalisierung verändert. Ganz Deutschland? Nein! Ein von unbeugsamen Fachleuten beherrschtes Gebiet hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Während sich überall Geschäftsmodelle, Berufe, Ausbildungswege und Produktionsweisen wandeln, macht die öffentliche Verwaltung weiter, als wäre nichts geschehen: ein analoges Dorf aus Öffnungszeiten und Wartenummern, Formularvordrucken und Stempeln, Wertmarken und Passfotoautomaten.

Die "digitale Verwaltung" in Deutschland, hundertmal gefordert seit nunmehr zwei Jahrzehnten und hundertmal versprochen – es gibt sie nur in Ansätzen. Warum ist das so? Was ist in Deutschland anders als in Dänemark, in Schweden, in Spanien, in England? Wie kommt es, dass ein zentrales Zukunftsprojekt, von Bürgern gewünscht und von Politikern immer wieder angekündigt, so schleppend vorankommt? Wie kann es sein, dass Nachbarn wie die Schweiz und Österreich so viel weiter sind und dass ausgerechnet