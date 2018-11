Die Krise kommt am fünften Tag. Heute morgen wieder ein halbes Kilo mehr auf der Waage! Carsten ist immer noch entsetzt. "Hab’ ich was falsch eingetragen?" Carsten tippt auf seinem Handy herum, sucht die Kalorientabelle heraus. "Kaffee mit einem Schuss Milch, zwei Tassen, 25 Kalorien, Müsli mit Trockenobst, 150 Kalorien. Das kann’s ja wohl nicht gewesen sein." Doch dann fällt es ihm ein. "Mist. Das Salamibrot hätte ich weglassen sollen. 313 Kalorien."



Carsten ist mein Büronachbar. Er ist 53 und arbeitet als freiberuflicher Unternehmensberater, nebenher schreibt er Kriminalromane, in denen ein Kommissar schreckliche Morde am Starnberger See aufklärt. Außerdem wiegt er acht Kilo zu viel. In unserem Zimmer sitzt noch Ralph, 33, sein Beruf heißt "Business Development Manager". Er findet sich auch zu dick, außerdem fährt er demnächst mit Freunden zum Segeln auf die Seychellen. Ralph sagt: "Dafür muss ich noch etwas in Shape kommen." Das würde ich auch gerne. Das Ziel: fünf Kilo weniger.