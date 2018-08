Wie gesund Fasten wirklich ist

Hunde fressen einmal pro Tag. Das ist gesund für sie. Schauen wir unseren Haustieren zu, wie sie in Windeseile diese Mahlzeit verschlingen, überkommt uns gelegentlich Mitleid: armer Hund. So kurze Gaumenfreude. So langes Darben. Der Mensch dagegen gönnt sich mehrere Mahlzeiten pro Tag, oft noch Snacks zwischendurch. Doch in den letzten Jahren haben Forscherteams aus Medizin, Molekularbiologie und Neurowissenschaft belegen können, dass Fasten - über Stunden, Tage oder Wochen - auch für Menschen gesund sein und Krankheiten lindern kann.



"Wir wissen schon eine Weile, dass alle Organismen, von der einfachen Bäckerhefe bis zum Menschenaffen, von Fastenphasen gesundheitlich profitieren", sagt Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Doch in den letzten Jahren sei das Thema in der Wissenschaftsgemeinde regelrecht angesagt, man interessiere sich sehr für die Prozesse, die während des Fastens im Körper ablaufen, finde immer mehr Hinweise auf positive