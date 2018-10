Mitten in diesem Dürresommer erhielt ich eine alarmierende Mail aus meiner Heimatgemeinde in Oberbayern: "Der Käfer ist in deinem Holz." Der Borkenkäfer, Schrecken aller Waldbauern! Er hatte eine verdorrte Fichte auf meinem kleinen Waldgrundstück befallen, sie musste sofort gefällt werden, damit sich das Ungeziefer nicht weiter ausbreitet. Der Nachbarbauer setzte umgehend die Kettensäge an, Problem erledigt.

Die Säuberungsaktion war forstwirtschaftlich geboten, aber irgendwie kam sie mir doch unheimlich vor – sie erinnerte mich an den radikalen CSU-Kurs in Migrations- und Asylfragen: Was weg muss, muss weg. Die Fremden, die Flüchtlinge, die Afrikaner, sie haben nichts im schönen Bayernland verloren, sie passen einfach nicht in "unsere" alpenländische Leitkultur.

Manchmal habe ich den Eindruck, als redeten Seehofer, Söder & Co. von Schädlingen, nicht von Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind oder ein besseres Leben suchen. Im Kampf um Wählerstimmen übernehmen die CSU-Granden sogar