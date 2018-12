Frau Kramp-Karrenbauer, bereiten Sie sich schon auf die Kanzlerschaft vor? Annegret Kramp-Karrenbauer nippt an einem Tee. Ihre Stimme ist etwas angegriffen, sie muss viel reden in diesen Tagen. Gleich wird sie vom Maritim-Hotel zum alten Maschinenhaus des Bremer Überseehafens hinüberfahren, um sich zum siebten Mal mit Friedrich Merz und Jens Spahn der CDU-Basis zu stellen. "Ich bereite mich auf meinen Auftritt vor", sagt sie. "Weiter denke ich im Moment nicht."

Es ist die vorletzte Regionalkonferenz, bevor die CDU am kommenden Freitag in Hamburg einen Nachfolger von Angela Merkel wählt – oder eine Nachfolgerin. Merz hat am Vortag gesagt, er sei zuversichtlich, dass er gewinnen werde. Kramp-Karrenbauer wischt die Frage nach ihrer Kanzlerschaft mit einer abwehrenden Handbewegung zur Seite. Erst müssten die Delegierten über die Frage des Parteivorsitzes entscheiden. Es sei alles offen.

Ihre Gelassenheit vermittelt aber einen Eindruck davon, an welcher Position sie sich selbst in diesem Rennen