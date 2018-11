Die Freundschaft geht durch den Magen

Samer Tannous, 48, war Hochschuldozent in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Seit Dezember 2015 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) und arbeitet dort als Französischlehrer. In seiner Kolumne für SPIEGEL+ schreibt er über seine Versuche, die Sitten seiner neuen deutschen Heimat zu verstehen.



Bemerkenswert finde ich in Deutschland, wie international die Küche ist. Es gibt Restaurants aus aller Herren Länder, asiatische, türkische, italienische und sogar japanische Imbisse, und auch zu Hause kochen viele Deutsche international, besonders gern italienisch, wie mir scheint.



Die syrische Küche ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Nur in Großstädten finden sich wenige syrische Restaurants. Dabei ist die syrische Küche sehr vielfältig: Als Imbiss findet man in den Straßen syrischer Städte Fleisch auf einem Kohlegrill, der vor dem Laden auf dem Bürgersteig steht und so das ganze Viertel mit seinem leckeren Geruch versorgt. Dazu kommen Falafel