Der SPD geht es schlecht, historisch schlecht. Von Angst getrieben und von Selbstzweifeln zerfressen, irrlichtern die Genossen durch die politische Landschaft. Gut 150 Jahre nach ihrer Gründung geht es um die Frage, ob die stolze, alte Sozialdemokratie überhaupt noch eine Zukunft hat. Und die Antwort von Parteichefin Andrea Nahles lautet, dass man endlich anfangen müsse, redlich und ruhig zu regieren.

Das ist, mit Verlaub, Unsinn. Um die politischen Umwälzungen im deutschen und europäischen Parteiensystem zu überstehen, wird solide Regierungsarbeit für die SPD nicht ausreichen, selbst wenn die Große Koalition dazu noch einmal in der Lage wäre. Um zu überleben, braucht die SPD einen Bruch. Auch wenn das schmerzhaft ist: Sie braucht einen Schnitt, personell, machtpolitisch, vor allem aber, was das eigene Selbstverständnis angeht. Die SPD muss den Anspruch aufgeben, Volkspartei zu sein, wenn sie jemals wieder eine werden will. Weg von Godesberg.