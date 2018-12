Die Heimat der Superhelden-Mönche

Tianhui meditierte um sein Leben. Sieben Tage hatte der Kaiser ihm gegeben, um eine Antwort auf diese Frage zu finden: Was ist das Ziel eines kaiserlichen Lehrers? Der Mönch war verzweifelt. Kaiser Yongzheng (1678 bis 1735) setzte doch so große Hoffnung in ihn. Er wollte den Mönch sogar zum kaiserlichen Chan-Meister ernennen. Aber noch, hatte er befunden, gäbe es einen letzten Schleier, der Tianhuis Durchbruch zur Weisheit entgegenstehe, ähnlich einer dünnen Wolkendecke vor dem hellen Mond. Sieben Tage also hatte Tianhui Zeit, diesen Schleier zu vertreiben. "Wenn du mir danach keine Antwort geben kannst", hatte der Herrscher gedroht, "schlage ich dir den Kopf ab."

Von Angst gepackt, meditierte der Mönch Tag und Nacht. Doch statt der Weisheit kam die Müdigkeit. Da stand Tianhui auf und begann, im Kreis zu laufen, schneller und schneller, bis er am Ende fast rannte. Am Morgen des siebten Tages war die Müdigkeit trotzdem so stark, dass sein Kopf fast aufs Kissen sank.