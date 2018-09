Der Faschismus ist wieder da, im Reichstagsgebäude in Berlin, dem deutschen Parlament. Zumindest als Begriff. Er bediene sich der "Mittel des Faschismus", rief der SPD-Politiker und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz in der Generaldebatte zum Haushalt dem AfD-Fraktionschef Alexander Gauland unter dem Beifall nicht nur seiner Fraktion zu. Dann sagte der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, die Mitglieder der AfD-Fraktion seien "hässlich", weil Hass hässlich mache, worauf sie bald geschlossen das Plenum verließen. "Man merkt doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann – immer dann, wenn die AfD weg ist!", schickte Kahrs ihnen noch hinterher. Worauf Abgeordnete klatschten. Der Spaß sei ihnen gegönnt. Allzu oft waren die Parlamentsdebatten in den vergangenen Jahren langweilig und nichtssagend, ein bisschen Krawall kann da nicht schaden.