Die Aufregung bei der "taz" ist wieder mal groß. Es geht nicht, wie früher, um die Weltrevolution, auch nicht um die Existenz der Zeitung. Es geht um Hunde. Einer von ihnen ist Merlot.

Der nach einem Rotwein benannte Mischling gehört einem Redakteur der Wochenendausgabe und ruht meist unter dessen Schreibtisch. Sechs weitere Hunde gastieren regelmäßig im Haus. Bisher war das kein Problem.

Im Neubau aber, den die "taz" demnächst beziehen will, sollen Hunde verboten sein. Weil sie Dreck machen und nach Hund riechen, aus Rücksicht auf Allergiker und jene, die Angst vor ihnen haben. Das hat die Geschäftsführung im Juli per Mail verfügt. Ohne Abstimmung, also ziemlich untazig.