Sie waren gut ausgebildete deutsche Ingenieure, aber sie waren auch Schwaben. Das erste kommerzielle Raumfahrt-Startup weltweit setzte deshalb auf Bauteile aus der industriellen Serienproduktion: Sie verwendeten Rohre aus dem Pipelinebau, einen VW-Scheibenwischer-Motor, um Ventile zu regulieren, und ein Maurer-Baugerüst als Startrampe. Einfach und günstig sollten ihre Flugkörper sein, aus fertigen Modulen "wie Lego" schnell zusammenzubauen, von wenigen Leuten.



Die ersten Probeschüsse der Billigraketen made in Stuttgart, die im Auftrag internationaler Kunden kommerzielle Satelliten ins All befördern sollten, verliefen erfolgreich - so erfolgreich, dass ihre Macher rund um den Stuttgarter Raumfahrtingenieur Lutz Kayser bald ins Visier von Geheimdiensten und der Weltpolitik rückten. Der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt wünschte die Tüftler bald "zum Teufel" – die Ambitionen und All-Machtfantasien der Gründer brachten dem Politiker ordentlich Ärger ihm mit anderen Staatslenkern ein.