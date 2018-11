Am Abend vor der Entscheidung über Dieselfahrverbote in Köln und Bonn sitzt Jürgen Resch im trüben Licht des Kölner Hotels Savoy, vor ihm ein halb leeres Glas Bier, das ihn zu langweilen beginnt.

Seit Wochenbeginn hat er Akten studiert, Details zu den Verkehrsbedingungen in Köln und Bonn, zu den aktuellen Baustellen, den Sperrungen von Brücken, dem Einfluss der Rheinschifffahrt auf die Luftqualität, dem möglichen Ausweichverkehr, falls es Dieselfahrverbote geben sollte. Er hat Werte von Kölner Messstationen auswendig gelernt, Luftverschmutzungen miteinander verglichen, er weiß, wie die Werte am Clevischen Ring sind, in "Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresdurchschnitt", er ist auf seinem iPad sogar in Köln und Bonn online durch Straßen und Nebenstraßen gesurft, um mithilfe von Google Street View die einzelnen Messstationen zu betrachten. Jürgen Resch ist Chef der Deutschen Umwelthilfe und meint, das alles wissen zu müssen. Er weiß jetzt wirklich alles. Resch hat sich etwas Gutes verdient.