Der Mittwoch war für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil er seinen 44. Geburtstag feierte, sondern auch, weil er schon am frühen Morgen das schönste Geschenk des Tages in Empfang nehmen konnte. Überreicht wurde es ihm noch vor neun Uhr vom Volkswagenchef Herbert Diess, mit dem er zur Videokonferenz verabredet war.



Scheuer steht unter starkem Druck. Er muss liefern in der gefährlichen Debatte um Fahrverbote für Dieselfahrer, die nicht nur in München und Stuttgart, sondern auch in der Bankenmetropole Frankfurt drohen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) fürchtet so etwas wie den Fukushima-Moment, der dem einstigen Landeschef Stefan Mappus in Baden-Württemberg die Macht gekostet hatte.