Es war am Dienstagabend um kurz nach neun in Washington, als Donald Trump von einer Katastrophe berichtete, die es gar nicht gibt. Er saß hinter dem dunklen Schreibtisch im Oval Office und blickte in eine Kamera. Die großen Sender hatten ihr Programm eigens unterbrochen, CNN, Fox News, PBS, ABC, MSNBC, es wirkte wie ein wichtiger Moment. "Meine amerikanischen Landsleute", begann Trump.

US-Präsidenten sprechen aus dem Oval Office zur besten Sendezeit gewöhnlich in Momenten nationaler Umwälzungen, politischer Konflikte oder Kriege. John F. Kennedy nahm hier zur Kubakrise Stellung, Richard Nixon gab seinen Rücktritt nach der Watergate-Affäre bekannt, George W. Bush wandte sich nach den Anschlägen vom 11. September an das Volk. Wenn der Oberbefehlshaber aus seinem Büro spricht, dann weiß Amerika, dass es sich um eine ernste Angelegenheit handelt.

Donald Trump nutzte den Moment, um für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu werben, für ein Bauprojekt, das Milliarden kosten und Jahre dauern würde