Nach einer der seltsamsten Wochen in der seltsamen Präsidentschaft des Donald Trump bleiben Fragen: Was ist los mit diesem Mann? Hat er etwas zu verbergen – wenn ja, warum verhält er sich so? Und wenn nein, warum verhält er sich dann trotz-dem so?

Es war ein unvergesslicher Auftritt, als Donald Trump am Montag in Helsinki an einem Rednerpult im Palast des finnischen Präsidenten stand und neben Wladimir Putin schwach wirkte. Nachdem er die europäischen Verbündeten in den Tagen zuvor aggressiv angegangen hatte, behandelte er den russischen Präsidenten nun wie einen großen Bruder. Trump wirkte nicht wie der mächtigste Mann der Welt, sondern wie ein Bittsteller oder Untergebener, es war, als wollte er Putin gefallen, er sprach von einer "leuchtenderen Zukunft" für Amerika und Russland.

Als die Journalisten Trump bei der Pressekonferenz nach der beispiellosen Einflussnahme fragten, die Putins Geheimdienst bei der letzten Präsidentenwahl orchestriert haben soll, stellte er sich auf die Seite des