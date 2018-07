Am Tag, an dem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Weißen Haus einen überraschenden Handelsdeal mit Donald Trump schließt, steht Außenminister Heiko Maas in einem holzgetäfelten Regierungsgebäude 11 000 Kilometer weiter östlich. Maas ist zu Besuch in Japan. Es ist seine erste Asienreise als Außenminister, die Erwartungen sind hoch. "Wir sind Wertepartner", sagt der Sozialdemokrat, und sein Gastgeber Shinzo Abe nickt. "Gerade in der aktuellen weltpolitischen Lage ist es gut, das noch mal für alle erkennbar zu verdeutlichen."

Doch der Gast aus Deutschland hat nicht nur freundliche Erklärungen mitgebracht. In Tokio stellt Maas dem japanischen Regierungschef seine Idee eines neuen Staatenbündnisses vor. Sie könnte das weltpolitische Vakuum füllen, das Trump hinterlässt. In den kommenden Monaten soll ein Netzwerk global orientierter Staaten geknüpft werden, das sich in der Außen-, Handels- und Klimapolitik eng abstimmt. "Wir brauchen eine Allianz der Multilateralisten", sagt Maas,