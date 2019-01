In den Hügeln von Berkeley, Kalifornien, wohnt ein Mann, der aus allem einen Bestseller machen kann. Der amerikanische Autor Michael Lewis, 58, hat mit "The Big Short", "Moneyball" oder "The Blind Side" Sachbücher über Wirtschafts- und Sportthemen geschrieben, die in Hollywood zu Filmdramen wurden. Lewis hat die Gabe, selbst aus sperrigen Stoffen wie den Kreditausfallversicherungen, die mit zur Finanzkrise nach 2007 führten, packende Erzählungen zu machen. Auch sein jüngstes Buch, "The Fifth Risk", das nun mit dem Titel "Erhöhtes Risiko" auf Deutsch erscheint und die Krise des amerikanischen Staatsapparats unter Trump schildert, soll verfilmt werden(*). Michelle und Barack Obama haben die Rechte erworben, eine Netflix-Serie ist geplant.

SPIEGEL: Mr Lewis, alle schreiben gerade Bücher über Donald Trump. Sie nähern sich ihm auf einem Umweg und loben, was er am meisten verabscheut: den Staat, die Verwaltung, die Beamten. Warum?

Lewis: Als Trump Präsident wurde, habe ich überlegt: Was kann ich