Die Geschichte des Geheimpapiers, das Donald Trump seit Beginn seiner Amtszeit verfolgt, bedroht und zornig macht, fängt in einem kargen Büro in der Innenstadt von London an, einen Steinwurf vom Buckingham-Palast entfernt. Grauer Teppichboden, kahle Wände, in der Mitte ein Konferenztisch aus dunklem Holz. Auf einer Kommode stehen Holzfiguren mit den aufgemalten Porträts russischer Schriftsteller, Tolstoi, Gogol, Dostojewski. Erinnerungen an Moskau. Aus dem Nebenzimmer dringt Tastaturgeklapper. Die Firma Orbis Business Intelligence hat hier ihren Sitz, eine Art Minigeheimdienst für die Privatwirtschaft, geleitet von zwei Briten. Sie heißen Christopher Steele und Christopher Burrows.

Steele und Burrows haben viel gemeinsam, nicht nur den Vornamen. Graue Haare, unauffälliges Äußeres, poliertes Mittelschichtsenglisch. Steele ist 54 und lebt in der Grafschaft Surrey, Burrows ist 60 und lebt in York. Englischer geht es nicht. Bevor sie ihre Firma gründeten, vor zehn Jahren, arbeiteten sie für