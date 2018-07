Wie er es geschafft hat, mit Donald Trump einen Deal zu schließen, den niemand für möglich gehalten hat? Jean-Claude Juncker sitzt in einem schmucklosen Besprechungsraum eines Washingtoner Politikinstituts und lässt die Stunden Revue passieren, die er soeben im Weißen Haus verbracht hat. Er ist erschöpft, das sieht man ihm an, aber Juncker ist auch guter Dinge. "I did it", sagt er. "Ich hab's gemacht."

Mehr als zwei Stunden hatte er mit Trump verhandelt und am Ende eine Vereinbarung erzielt, die in Europa und Amerika mit Erleichterung aufgenommen wurde: Donald Trump verzichtet vorerst darauf, Strafzölle auf europäische Autos zu verhängen. Im Gegenzug wollen die Europäer den USA mehr Flüssiggas und Sojabohnen abnehmen und unter anderem darüber reden, wie Zölle auf andere Güter abgeschafft werden können. "Der Präsident hat zugestimmt, dass es keine weiteren Zölle geben wird", sagt Juncker stolz. Die bestehenden Autozölle würden "nicht erhöht".

Natürlich, es muss sich erst mal zeigen, wie belastbar